Il Sud Tirol sbanca il Braglia di Modena e si riporta in testa alla classifica

SRV_MODENA_SUDTIROL

E' un Modena capace di fare densità e mettere sotto il Sud Tirol dal punto di vista del gioco nei primi minuti. La formazione di Michele Mignani colleziona una serie di calcio d'angolo e il goal che premia gli sforzi arriva al minuto 21. Sull'ennesimo corner si forma una mischia risolta da Monachello. Sblocca il Modena. Per mezz'ora si vedono solo i gialli che collezionano anche un paio di occasioni potenziali per raddoppiare poi si sveglia il Sud Tirol. Karic va partire un missile che si alza di un soffio sopra la traversa. Poco dopo riceve Magnaghi in area diagonale potente ma non preciso, altoatesini vicini al pareggio.





Ripresa la squadra di Vecchi comincia a spingere con continuità e il pareggio arriva con il gran destro sotto l'incrocio dei pali di El Kaouakibi. Splendida la conclusione del marocchino del Sud Tirol. L'inerzia della partita adesso è favorevole agli ospiti che hanno la forza di ribaltarla. Fabbri corre sulla sinistra e pennella per lo stacco di Karic calciatore svedese di chiari origini bosniache, e il multietnico Sud Tirol la ribalta. Il Modena prova a rientrare in partita ma imprecisione e un po' di sfortuna bloccano i padroni di casa e gli ospiti passano. Allo stadio braglia di Modena, Sud Tirol batte Modena 2-1