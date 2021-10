Il Teramo vince in trasferta, il Gubbio è quinto in classifica

E' un Teramo in crescendo terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Federico Guidi che sblocca subito la partita con la Pistoiese grazie al diagonale di Viero. Gli arancioni si sono dimenticati di entrare in campo e a stretto giro subiscono anche il raddoppio Malotti buca centralmente la tenera difesa di Sassarini. Male la Pistoiese che in qualche modo prova a riodinare le idee e soprattutto torna in partita al termine del primo tempo sfruttando una palla inattiva: il colpo di testa vincente è di Gennari. Nella ripresa tutti ad attendersi l'assalto dei toscani ed invece sono gli abruzzesi a rendersi più pericolosi ma il risultato non cambierà più. Seconda vittoria consecutiva per il Teramo. Allo Stadio Marcello Melani di Pistoia, Teramo batte Pistoiese 2-1.









Il Gubbio vola e strapazza il Pontedera con un perentorio 3-0. Annullato il vantaggio ai rossoblu. Sul radente di Sainz Maza, Doudou Mangni è più avanti di tutti scarica in porta, ma è tutto vanificato dalla bandierina alzata. Restano dubbi per la spinta di Arena su Catanese. Ripresa, Bulevardi da zero metri riesce a centrare in pieno la traversa. Pareggio di legni, quando Magnaghi (grande inizio di stagione per lui) con il destro fa correre più di un brivido a Ghidotti. Bella partita, e arrivano anche i gol. Prende l'ascensore Sarao per sbloccare il risultato. Andrea Cittadino lo cerca, il centroavanti anticipa tutti, Sposito parte un po' in ritardo . Molto contestato il secondo giallo a Matteucci. Pontedera sotto di un gol e anche di un uomo. La partita in pratica finisce qui. Diagonale di Sainz Maza per il raddoppio. Sinistro chirurgico che bacia il palo e si infila. Sarao scatenato coglie un altro palo, poi decide di insistere e ne prende ancxhe un altro, questa volta di testa. Il punto interrogativo lo mette D'Amico. Tre gol, un espulsione 4 legni. Al Barbetti di Gubbio c'è stato un po' di tutto. Gubbio batte Pontedera 3-0