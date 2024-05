Il Vicenza vince anche al ritorno. Padova eliminato

Euganeo di Padova monocolore le due venete indossano il bianco/rosso. La formazione di Oddo deve vincere con due gol di scarto, solo pareggiando lo 0-2 subito a Vicenza per la miglior classifica aiuterebbe il Padova. E i segnali non sono buoni quando l'ex Cesena Bortolussi stacca benissimo ma centra in pieno il palo. Radrezza dalla lunga Confente non preciso nella respinta, ma Zampano non può sbagliare così a porta vuota. Il Padova spreca troppo e il Vicenza punisce con Della Morte sinistro vincente da fuori area. Il Padova ha un uomo a terra, ma in questo caso è solo l'arbitro che può fermare il gioco, gol regolarissimo del Vicenza. A questo punto la qualificazione è ormai ampiamente decisa. Confente compie un altro intervento risolutore. Il portiere del Vicenza ha mantenuto la porta inviolata in entrambi i match. Allo stadio Euganeo di Padova, Vicenza batte Padova 1-0, Vicenza in semifinale.