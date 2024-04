Il Victor non sa più vincere: 1-1 con il Certaldo

Un solo punto con Progresso – Sammaurese e Certaldo certifica la netta flessione di un Victor che, al di là dell'episodio sfavorevole, non ha certamente impressionato in casa con i toscani ormai quasi rassegnati. Poco o nulla in un primo tempo alla camomilla con poche accelerazioni sia da una parte che dall'altra. Il Victor ha l'occasione più ghiotta quando Lozza colpisce il palo da pochi passi, poi la sfera attraversa tutto lo specchio senza che nessuno intervenga per ribadire in rete. Rischio per Pazzini quando Gozzerini gira a rete, realizza quando l'arbitro aveva già fischiato per interrompere l'azione, non si può parlare nemmeno di gol annullato. Altro legno per il Victor quando Lattarulo, dalla lunga, manda la palla ad accarezzare la parte alta della traversa.

Nella ripresa il Victor cambia marcia, nulla di trascendentale, ma qualcosa di più si vede. Doppia occasione con Arlotti ed Eleonori. Poco dopo l'episodio decisivo. Il nigeriano Frankyn Akkamadu fa 50 metri palla al piede, si presenta solo davanti a Pazzini che sceglie bene il tempo e gli sradica il pallone dai piedi. Tutto regolare per tutti, ma non per Leonardo Di Mario di Ciampino che assegna il penalty tra lo stupore generale. Pazzini imbufalito con l'arbitro che non cambia idea. Proteste veementi che vengono inascoltate e Akkamadu realizza portando i toscani in vantaggio. Passano 3 minuti e nell'altra area Gozzerini tocca con il braccio. Rigore più chiaro, trasformato da capitan Sabba. Di rigore si torna in parità.

Ci sarebbe tutto il tempo per ribaltarla, ma gambe e testa del Victor ormai non rispondono più come nel recente passato. E da oggi il Victor, quando mancano quattro giornate al termine. è fuori dai play off. Allo stadio di Acquaviva, Victor San Marino – Certaldo 1-1.