Il Victor San Marino batte l'Imolese e torna in zona play off

Nel 3-5-1-1 di Cassani, fuori per squalifica per la terza giornata consecutiva, trovano posto tre dei quattro sammarinesi in squadra: Alessandro Tosi e Giacomo Benvenuti sono i quinti dello scacchiere, Lorenzo Lazzari ritrova una maglia da titolare dopo tanto tempo nel ruolo di sotto punta dietro a D'Este. Ed è proprio di Lazzari la prima conclusione, bloccata da Laukzemis. Poco dopo ci prova Haruna, conclusione fuori, ma il nigeriano si rifarà. Meglio il Victor nei primi 45. Sulla ripartenza D'Este per Lattarulo, diagonale piazzato fuori di poco. L'Imolese si vede poco ma quando accelera con Garavini sulla sinistra, confeziona la miglior occasione, sul tocco di Raffini è decisivo l'intervento di Pazzini. Dal possibile 0-1 si passa all1-0, prima però c'è da vedere la bella combinazione Haruna- D'Este con il centroavanti che non trova la porta. Minuto 35 grandissima palla di Alessandro Tosi con il contagiri sulla testa di Haruna, per il nigeriano si tratta del terzo centro in campionato.

Nella ripresa l'Imolese fa molta densità nella metà campo del Victor, ma crea poco. La prima situazione da gol della ripresa è sempre dei biancoazzurri con D'Este di testa su azione d'angolo. Per i rossoblù di D'Amore, Brandi trova Pazzini ben piazzato. Poi Gullinatti manda la sfera ad un soffio dal palo. Ancora Gullinatti su punizione ma il risultato non cambierà più. Sei punti per il Victor con l'Imolese dell'ex Gianni D'Amore.

Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Imolese 1-0. Victor al quinto posto in piena zona play off a due giornate dalla fine del campionato.