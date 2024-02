Il Victor San Marino cade in casa con il Corticella

Victor San Marino - Corticella

Cassani sceglie Deme in coppia con Arlotti prima partita da titolare per il giovane ex Spal contro l'altra grande sorpresa del campionato come il Corticella capace fin dalle prime battute di prendere in mano la partita non lasciare mai le redini e rischiare poco o nulla solo nel finale. Andiamo con ordine: Menarini su punizione primo campanello d'allarme. I biancoazzurri ospiti si appoggiano su un tridente di qualità come quello formato da Trombetta – Bertani e Farinelli, il Victor soffre tremendamente sul suo lato destro dove va in sofferenza De Queiroz abituato a giocare in mezzo. Non è un caso che il gol ha origine sul lato sinistro del Corticella, palla ben tagliata in mezzo, dove Farinelli anticipa tutti e deposita in rete. Davanti la nuova coppia offensiva non da mai profondità e non tiene un pallone.

L'unica grande opportunità arriva paradossalmente in contropiede con Carlini che apre per Lattarulo che ci mette troppo tempo a decidere cosa voler fare e viene anticipato. Raddoppio del Corticella a stretto giro. Il colpo di testa preciso e vincente porta la firma di Bertani. Uno -due tremendo dei bolognesi, e quello che lascia perplessi è la non reazione almeno nella prima frazione del Victor. Prima del tè, c'è da vedere ancora Lattarulo, il più pericoloso dei suoi calciare di sinistro alto, un fuorigioco al limite di Deme lanciato in porta e una conclusione di Bertani nel finale fuori. Victor irriconoscibile nella prima frazione e questa volta i cambi di Cassani non fanno la differenza come è accaduto in altri casi. Isaia Lattarulo la riapre, è un Victor più vivace anche in concomitanza del calo degli avversari ma la rimonta non verrà completata nonostante i tentativi velleitari di Villanova e Giacomo Benvenuti. La parata più importante è quella di Pazzini allo scadere su Trobetta, mentre per il portiere del Corticella Martelli solo normalissima routine. Sarà solo un caso ma in concomitanza con le voci societarie il Victor ha perso i suoi equilibri.

Allo Stadio di Acquaviva, Corticella batte Victor San Marino 2-1. Settima sconfitta stagionale per i biancoazzurri, seconda consecutiva e terza negli ultimi quattro incontri.