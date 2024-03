Il Victor torna a vincere. Ma che fatica

28 punti di differenza tra Victor e Mezzolara, con i bolognesi ormai spacciati e arrivati ad Acquaviva senza nulla da perdere. Ci si mette anche il maltempo. Pioggia incessante per tutto il primo tempo a complicare le cose alle due formazioni. Il Mezzolara tiene il ritmo altissimo per tutto il primo tempo, e il centrocampo di Cassani, senza lo squalificato Lattarulo, va in sofferenza. Ci sono una serie di occasioni potenziali per i bolognesi che non vanno a buon fine. Si salva sempre in qualche modo la difesa biancoazzurra che oggi ha avuto in Filippo Bertolotti l'uomo che ha fatto la differenza.

Alla prima vera occasione passa il Victor. Bertolotti, ottima apertura per Sollaku, conclusione respinta, arriva D'Este che di piatto realizza il gol numero 7 della sua stagione. Nemmeno il tempo di esultare che il Mezzolara la pareggia con la straordinaria punizione calciata da Bovo. Il numero 10 del Mezzolara si rende pericoloso altre due volte, con un tiro fuori di poco, poi è Pazzini a salvare i biancoazzurri con l'intervento con i piedi su Bovo. Prima parata salva risultato del portierone biancoazzurro.

Nella ripresa il Mezzolara senza allenatore, in panchina è andato il Direttore Sportivo Fabio Roselli, dopo le dimissioni di Togni arrivate in settimana, cala di intensità esattamente come la pioggia, il Victor cresce e dopo un paio di occasioni potenziali trova il gol del raddoppio con il triangolo Sollaku – D'Este – Sollaku, primo gol dell'italo/albanese pescato in prima categoria a Morciano. I tre punti diventano effettivi quando per archiviarli ci vuole la firma di Giammarco Pazzini. Il suo riflesso su Tzvetkov, è qualcosa di prodigioso. Nel finale Vinci mette fuori l'ultima possibilità di un Mezzolara mai domo e che avrebbe meritato il pareggio. D'Este – Sollaku e San Pazzini.

Ad Acquaviva, Victor San Marino batte Mezzolara 2-1.