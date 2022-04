Imolese ai play out contro la Viterbese in attesa del ricorso

Finisce 2-2 tra Pescara e Imolese. Biancoazzurri che chiudono quinti il campionato e romagnoli penultimi. In attesa dei play out, la partita si sposta al Collegio di Garanzia del Coni chiamato a decidere sui 2 punti di penalizzazione inflitti all'Imolese. I rossoblu, ad oggi, si giocherebbero la permanenza in serie C contro la Viterbese con fatto fattore campo a sfavore, altrimenti sarebbe contro la Pistoiese con possibilità di giocare in casa la gara di ritorno e due risultati su tre. Allo stadio Adriatico. La partita si sblocca al 26' in favore dell'Imolese. Liviero gira in acrobazia sull'assist geniale di Romano. Un grandissimo gol in rovesciata che porta avanti i romagnoli. Il Pescara ha la palla del pari già al 33', prima con Ferrari, che trova la respinta del portiere, poi con Pompetti che manda alto. L'1-1 è rimandato di poco, al 36' grande girata di testa di Clemenza che mette il pallone vicino al palo. All'intervallo il risultato è quello di parità. Nella ripresa il Pescara la ribalta subito e alla prima azione si porta in vantaggio con il piattone mancino da dentro l'area di Pompetti. Imolese chiamata a inseguire e per il Pescara obiettivo terzo posto ancora possibile. L'Imolese pareggia al 67' sugli sviluppi di un corner. Un gol incredibile di Angeli, che tutto solo, prende la prima e di testa la mette all'incrocio dei pali. Visto il pari del Cesena a Siena, la vittoria diventerebbe fondamentale per l'Imolese per migliorare la posizione play out, ma la palla della vittoria è del Pescara che centra il palo con Clemenza e prima della fine si divora il gol del 3-2 con Cernigoi grazie all'uscita di Santopadre. Al fischio finale è 2-2. Pescara ai play off e Imolese ai play out da penultima ma con la speranza del ricorso che potrebbe cambiare gli abbinamenti per la salvezza.