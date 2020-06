Imolese: via Atzori, il nuovo tecnico sarà nominato a breve

Dopo Federico Coppitelli, tocca a Gianluca Atzori ricevere la lettera di ringraziamento da parte della società presieduta da Lorenzo Spagnoli. Perchè il 4 giugno quando ancora la squadra non ha disputato un solo allenamento? "Abbiamo cercato una scossa – ha dichiarato il Direttore Generale Marco Montanari - In questo momento serve adrenalina pura per affrontare il play out che significa permanenza di categoria che non possiamo assolutamente farci sfuggire. Ci siamo resi conto – prosegue - che regnava un appiattimento non dipendente solo dall'emergenza sanitaria e abbiamo preferito virare". "Il nome del nuovo allenatore – aggiunge Montanari- verrà reso noto nella giornata di domani. Escludo categoricamente che sia Massimo Paci e il ritorno di Alessio Dionisi resta un sogno. Il nostro rapporto con Dionisi è eccellente, ma presto sentirete parlare di lui sulla panchina di club di serie A, conclude il DG dell'Imolese.

Domani la squadra comincerà gli allenamenti individuali, ed è probabile che il nuovo tecnico sia già presente. Tutti i giocatori saranno sottoposti a test sierologici e tamponi.