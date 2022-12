In C comincia il ritorno: Cesena a Carrara, Rimini col San Donato

Anticipazione Serie C

L'ultima del 2022 è anche la prima del ritorno per un Girone B che, davanti come dietro, è ancora tutto in equilibrio. Il Cesena, che sta a -3 dalla vetta, viene da tre vittorie contro avversari di bassa classifica e cerca la quarta contro una quasi pari grado, la Carrarese. 7ª e rinfrancata dal netto successo sulla Vis, arrivato dopo un bis di sconfitte. Sfida non scontata ma nemmeno impossibile per un Cesena che fa la corsa su Reggiana e Gubbio, prima e seconda, divise da un punto e ambedue reduci dal filotto di 5 vittorie e un pari. La capolista, in striscia utile da 10 turni, va dalla Lucchese; trasferta pure per gli umbri che stoppata la risalita del Pontedera hanno un turno sulla carta facile col Montevarchi, ultimo e capace di una vittoria in 12 turni.

Sfida cruciale invece per l'Imolese che ai confini della zona playout e va dall'Alessandria, che ha un punto in meno. Un incrocio tra disperate o quasi: i rossoblu vengono da due punti in otto partite, i grigi sono a 7 in fila senza vittoria. Discorso opposto per l'altra romagnola, il Rimini: dopo i successi su Ancona e Montevarchi, i biancorossi ricevono un'altra formazione da playout, il San Donato, che però ha dato una sistematina alla classifica con 7 punti in 3 giornate.

Avversario da nono sottovalutare dunque, per quanto quella del Neri sia un'occasione, per i ragazzi di Gaburro, per consolidarsi nei playoff, viste le distanze ridotte. C'è la possibilità di allungare su Ancona e Siena, che si affrontano in terra toscana. E davanti ce ne sono 3 nel mirino: il Pontedera, caduto dopo 25 punti in 9 turni e che riceve l'Olbia, impelagato nei playout, senza vittorie da 7 giornate – per quanto con molte X – e fresco di rinforzo in difesa con l'ingaggio del terzino sinistro Sperotto, svincolato; l'altalenante Entella, impegnata in casa della Torres; e il Fiorenzuola, in trasferta dalla Fermana. Completa il quadro il derby salvezza tra Vis Pesaro (4 punti in 12 giornate) e la Recanatese (2 punti in 6 giornate).