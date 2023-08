Inghilterra e Danimarca agli ottavi, fuori Cina e Haiti

Tre su tre per l'Inghilterra che col 6-1 alla Cina chiude il Gruppo D prima a punteggio pieno e ora è attesa dall'ottavo contro la Nigeria. James spizza per Russo che sorprende Zhu sul suo palo e al 4° è già vantaggio delle bianche. Sempre James imbecca per vie centrali Hemp, che col controllo lascia sul posto Yao e infila il bis, e prima del riposo entra anche in tabellino, scaricando a rete dal limite sulla punizione-appoggio di Greenwood. Con la ripresa la Cina entra in partita col rigore di Wang Shuang, ma è solo un'illusione. Il riallungo inglese è opera della migliore in campo, James, che dopo la doppietta di assist fa anche doppietta di reti, con uno splendido piattone al volo su traversone di Carter. Non paga, l'inarrestabile James fa partire anche il pokerissimo: suo il lancio sul quale Zhu va in tilt e spalanca la porta all'appena entrata Kelly, che deve solo buttarla dentro. Infine il sigillo di Daly, libera di girare sotto il sette da due passi dopo il tentativo a vuoto di Coombs.

Avanti anche la Danimarca che col 2-0 ad Haiti chiude seconda e va ad affrontare l'Australia. Pierre-Louis intercetta di mano il tocco di Vansgaard e manda Harder a trasformare il rigore che sblocca l'incontro. Mondesir non capitalizza l'occasione del pari calciando debolmente addosso a Christensen, così nella ripresa la Danimarca amministra e mette il sigillo. Harder raddoppia a porta sguarnita, con l'estremo Theus rimasto a terra dopo un contrasto precedente con Bruun: azione rivista al VAR e rete annullata per fallo dell'attaccante. Theus ancora protagonista nel salvare le sue a tu per tu con Gejl, ma capitola ancora al 100° quando proprio Gejl imbecca Troelsgaard per l'incrociata che certifica l'approdo danese agli ottavi.