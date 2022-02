Inter: dieci anni di attesa per la serata di Champions con il Liverpool

Il cassiere neroazzurro è il primo ad essere amareggiato. Inter – Liverpool, questa sera, con il popolo neroazzurro che attende questa partita da 10 anni avrebbe fatto cadere il record d'incasso. Tutto esaurito San Siro lo sarà lo stesso, ma con il tetto del 50% imposto dalle direttive Covid ancora in vigore per poco tempo. La partita è valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e per la prima volta il goal fuori casa non ha valore. Conterà solo la somma dei goal nelle due partite. Inter con la squadra tipo eccezion fatta per lo squalificato Nicolò Barella, Arthuro Vidal al suo posto. Klopp ha solo un dubbio tra il centrocampista della Nazionale guineana Keita o l'inglese Henderson con il primo favorito. Favorito lo è anche il Liverpool, Inzaghi lo sa e conferma, ma sa anche che l'Inter questa sera giocherà da una grande partita. Certe notti, canta l'interista Ligabue, sono 10 anni che i neroazzurri attendono questa serata, quelle partite che tutti vorrebbero giocare come conferma anche Calhanoglu.

Nel video le dichiarazioni di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu