Italia: con la Lituania servono i gol e la prima vittoria

Urge la prima vittoria da Campioni d'Europa. Lo richiede la classifica del gruppo C per non andare incontro ad inattese complicazioni, lo richiede il netto divario tecnico/tattico tra Italia e Lituania. In molti lo invocavano già durante gli Europei come fosse il talismano da estrarre al momento giusto per lenire le esitazioni di Immobile e Belotti, ma di Giacomo Raspadori non c'è stato bisogno. Questa sera è il suo momento, davanti al proprio pubblico, si gioca a Reggio Emilia al Città del Tricolore, il centroavanti del Sassuolo debutta con la maglia azzurra dall'inizio. Inutile fare la lista degli indisponibili, sono un esagerazione, ma Roberto Mancini proverà a calibrare una Nazionale comunque superiore alla Lituania al netto delle assenze. Il 4-3-3 dovrebbe prevedere Donnarumma in porta, òinea a 4 con Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Biraghi. Pessina, Jorginho, Locatelli. Bernardeschi, Berardi, Rapadori. Arbita l'inglese Pawson. Si gioca al Mapei Stadium ore 20.45.