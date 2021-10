Italia – Svizzera decide il gruppo C

Pesa come un macigno l'errore dal dischetto di Jorginho all'andata giocata in Svizzera ma non deve certo diventare un ossessione quel errore può essere tranquillamente cancellato da una vittoria degli azzurri a Roma il prossimo 12 novembre. Non possono essere prese in considerazioni, oggi, le porte secondarie, in Qatar diretti per non incorrere in possibili spiacevoli sorprese che i play off potrebbero riservare. La Svizzera di Murat Yakin svizzero di origini turche, si è aggiustata soprattutto dietro. Solidità certificata dai numeri, 0 gol subiti nelle ultime 4 partite. Una Svizzera trascinata ancora dall'ex interista Shaqiri e con un terminale offensivo temibile come l'attaccante camerunense naturalizzato svizzero del Borussia Monchengladback Breel Donald Embolo. La squadra di Mancini Campione d'Europa non può speculare sul pareggio, il vantaggio in differenza reti è esiguo solo + 2 e potrebbe essere ribaltato il 15 novembre, 3 giorni dopo lo scontro diretto nell'ultima giornata del gruppo con Nord Irlanda – Italia e Svizzera – Bulgaria. Quindi niente calcoli, per l'Italia conta solo battere la Svizzera e prenotare il volo per Qatar.