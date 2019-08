Javier Zanetti (Inter): "Lo sport aiuta l'integrazione"

Javier Zanetti

Autografi ed entusiasmo per Javier Zanetti, amatissimo capitano dell'Inter, oggi vice presidente della squadra nerazzurra, al Meeting per presentare il suo libro, “Vincere ma non solo. Crescere nella vita per raggiungere i propri obiettivi”. Prima dell'incontro ufficiale, un salto allo Sport Village, creato per approfondire tematiche come educazione, famiglia e integrazione, da sempre valori portanti della rassegna. E che sono alla base anche di una sana competizione sportiva, conferma il campione. “Un capitano, c'è solo un capitano”, gridano entusiasti i tifosi, da lui ricambiati con affetto.





Nel video l'intervista a Javier Zanetti, vice presidente Inter