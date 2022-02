Juve nella tana del Villarreal, esordio in Champions per Vlahovic

Per la Juventus torna a risuonare la musichetta della Champions League. Lo farà domani sera alle 21 all'"Estadio de la Ceramica" per gli ottavi di andata contro il Villarreal. Gli spagnoli sono una delle squadre più in forma della Liga – 3 vittorie e un pareggio con la capolista Real nelle ultime 4 – e si trovano al sesto posto in classifica. Il “Sottomarino Giallo” - allenato da Unai Emery e campione in carica dell'ultima Europa League – è un avversario ostico. Una buona notizia per i bianconeri, però, è data dal forfait quasi certo del bomber e leader Gerard Moreno che sta recuperando da un infortunio muscolare.

Ma se si parla di assenze, non può sorridere la Juventus. Massimiliano Allegri ha solo 13 giocatori di movimento a disposizione: non ci saranno Dybala, Bernardeschi, Chiellini e Rugani mentre Bonucci dovrebbe andare almeno in panchina. Qualche dubbio di formazione – quindi - per il tecnico livornese, ma non in attacco con l'esordio di Dusan Vlahovic nella Coppa dalle Grandi Orecchie. Nel pomeriggio la Juventus è partita per la Spagna, patria di Alvaro Morata. Molto vicino al Barcellona nel mercato di riparazione, il madrileno è rinato nelle ultime partite complice la fiducia di Allegri, la nuova posizione in campo e l'intesa con Vlahovic.

Nel servizio le parole di Massimiliano Allegri (allenatore Juventus) e Alvaro Morata (attaccante Juventus)