Juventus, Alex Del Piero: "In realtà non sono mai andato via dalla Juve"

Al Pala Alpitour grande festa bianconera per celebrare i 100 anni della proprietà Agnelli. Grande spettacolo per "Together, a Black & White Show" che ha visto sfidarsi in una partita di calcio 7 le leggende juventine, da Del Piero a Zidane, passando per Ravanelli, Torricelli, Peruzzi, Conte, Mandzukic e Marchisio. Presenti anche Marcello Lippi e Allegri con parte della squadra non impegnata con le nazionali. In tribuna anche la squadra femminile della Juventus.

Tra i più acclamati Alex Del Piero, che ha parlato anche del suo "ritorno" in bianconero da dirigente.

Nel video le interviste con Alessandro Del Piero, Fabrizio Ravanelli e Moreno Torricelli