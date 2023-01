L'Alessandria allunga, l'Entella la ribalta: 4-2 per i liguri

L'Alessandria in mezz'ora è già sul doppio vantaggio, poi l'Entella comincia a fare sul serio e porta a casa un 4-2 che la tiene al passo delle prime. E dire che l'avvio sa di ordinario, coi liguri in spinta: Merkaj dentro per Zappella che non ci arriva di testa per niente, poi Faggioli riceve in area da Barlocco e in qualche modo trova una conclusione, deviata, facilmente bloccata da Liverani.

Quindi, d'improvviso, l'accelerazione in grigio: Galeandro crolla in area sul contatto con Reali, è rigore e Martignago trasforma senza affanni. E ancora Martignago con una bella apertura a destra per la salita di Nichetti, sull'imbucata che segue Galeandro non perdona e al 32° il tabellone dice 0-2. L'Alessandria comincia a fare un pensierino al successo che vorrebbe dire uscita dai playout, tempo 2' però e Merkaj capitalizza il cross di Barlocco beffando Liverani sul suo palo.

Segno di un'Entella per nulla tramortita, anzi determinata a una rimonta che si concretizza nella ripresa. La chiave di volta, dopo la punizione appena alta di Martignago e il mancino da fuori di Rada respinto da Liverani, arriva a cavallo tra 66° e 67°: Pellegrini va a gomito alto su Barlocco, beccandosi il secondo giallo che lascia l'Alessandria in 10. E prima che scocchi un altro minuto c'è il pari, orchestrato da due innesti di Volpe: Corbari crossa, Morosini ci mette lo stacco vincente.

Sopra di un uomo e con l'inerzia invertita, l'Entella la raddrizza. Ramirez, anche lui subentrato, imbecca appena dentro l'area Meazzi, sulla cui conclusione Liverani non è impeccabile e spalanca la porta al ribaltone. De Lucia respinge attento l'insidiosa punizione da destra di Nunzella, poi, in avvio di recupero Checchi mette il braccio sul tiro di Morosini, è di nuovo rigore e stavolta tocca a Ramirez: l'ex Bologna e Samp converte e segna, alla nona presenza, il suo primo gol in Serie C. L'Alessandria ha un ultimo sussulto col destro da lontano di Galeandro, De Lucia è ancora sul pezzo e il risultato non cambia più.