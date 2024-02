L'Ancona acciuffa la Carrarese al 94°

Ancona - Carrarese

Al Del Conero il successo della Carrarese sembra decidersi in 20', invece, al 94°, a sorpresa l'Ancona si prende il 2-2. Punto d'oro nella corsa salvezza dei dorici, al terzo risultato utile consecutivo. Si ferma a 4 invece la striscia di vittorie dei marmiferi, che in relazione allo scontro diretto di Sassari salgono a +3 dal Perugia e scendono a -7 dalla Torres seconda.

Eccezion fatta per il definitivo pari di Saco, gli altri gol arrivano tutti entro il 18°. Schiavi di testa per Finotto che in qualche modo elude Cella e cannona radente al palo per il vantaggio Carrarese. Questo al 10°, già al 14° però Martina affonda sulla mancina e imbuca in area per Energe, controllo, destro nel sette ed è patta. Solo gol belli e dopo altri tre giri d'orologio la punizione di Schiavi segue la linea: bordata dalla distanza e anche qui palla sotto l'incrocio, applausi meritati e toscani di nuovo di freccia.

Nessuna reazione dell'Ancona, così la Carrarese controlla e di tanto in tanto cerca il fermino: filtrante di Coppolaro per Zanon, servizio al centro e miracolo di Perucchini su Capello. L'estremo è ancora decisivo deviando in angolo il volante di Capezzi, avventatosi sulla respinta corta di Cella. Questo nel primo tempo, segue una ripresa che s'accende solo sul finale.

Allo scadere Schiavi prova a piazzarla per il lucchetto senza trovare lo specchio, in chiusura di recupero invece ecco Saco a risolverla: azione a rientrare dalla destra, triangolo ampio con Giampaolo e tocco dal cuore dell'area, con una deviazione a ingannare Bleve. Ancona a segno nella prima occasione dell'ultima ora abbondante di gioco, mentre la Carrarese manca di allungare la striscia di vittorie fino al pokerissimo.