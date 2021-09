L'Ancona festeggia la prima vittoria

Ancona - Olbia 2-1

La prima vittoria dell'Ancona arriva al termine di una battaglia conquistata per 2-1 con 3 espulsi, episodi, errori, botte, insomma un classico pomeriggio da serie C. Primo tempo al rallentatore e sostanzialmente equilibrato, Udoh costringe Avella ad arrangiarsi, quando arriva Ragatzu è tutto fermo per fuorigioco. Dalla parte di là Ciocci mette i pugni su Del Sole e per il resto gara fisica e spezzettata.

Nel secondo tempo cambia tutto, tranne i colpi proibiti che si speracano, ma è un regalone del portiere Ciocci a mandare Moretti in gol per il vantaggio anconitano. Nel giro di 2 minuti l'Olbia completa l'opera con Palesi che, già ammonito, prende anche il secondo giallo e lascia in 10 i suoi per questo fallo su Papa. Gara che da calda passa a bollente, Brignani su Faggioli, proteste e niente rigore.

Mentre al 61' su questo tiro di Delcarro una deviazione mette fuoricausa Ciocci graziato davvero per un soffio. Ma subito dopo Del Sole mette in moto Moretti per quello che poteva sembrare il 2-0 definitivo. Nonostante l'inferiorità invece, palla al centro e riapertura della vicenda. Ragatzu riporta l'Olbia ad un solo gol di distanza con ancora oltre 20 minuti da giocare. Pinna alza il colpo di testa di Moretti tenendo in partita i suoi, poi parole e anche mani che si alzano costano il rosso a La Rosa e Moretti. Si finisce 10 contro 9 eppure Demarcus avrebbe anche la superpalla per l'aggancio. All'ultimo respiro Ciocci vola su Rolfini quando ormai è tutto finito e l'Ancona può festeggiare la prima vittoria.