L'Atalanta sogna un'altra serata da Champions

In questi giorni incredibili, non parlando di sport naturalmente, c'è anche chi come l'Atalanta prova a scrivere un'altra pagina di storia di calcio. A Valencia, fischio d'inizio alle 21 a porte chiuse, la squadra di Gasperini proverà a centrare una storica qualificazione ai quarti di Champions League. Si riparte da quel 4-1 di San Siro di tre settimane fa, un altro secolo pensando a tutto quello che è successo e sta accadendo in questo momento. Ma parlando di campo, l'Atalanta vuole regalarsi un'altra serata da protagonista per Bergamo, forse per tutta Italia, anche perché, fatta qualche rara eccezione legata al “campanile”, sono un po' tutti tifosi dei neroazzurri. Il Valencia resta attaccato a quel gol di Cheryshev che, con la regola della rete in trasferta, vale oro nell'ottica di una partita che al Mestalla vogliono provare a ribaltare. Col 3-0 passa la squadra di Celades. In caso di gol dell'Atalanta serviranno 4 reti di scarto agli spagnoli per il passaggio del turno. I neroazzurri vogliono fare la partita, cercando il gol e stando attenti a difendere bene. Concetti che Gasperini ha confermato alla viglia della sfida. Crede nella “remuntada” Albert Celades convinto che il Valencia della gara di andata non si quello vero. Arbitra il rumeno Hategan. In campo questa sera anche Lipsia – Tottenham. In Germania si riparte dall'1-0 conquista dai tedeschi sul campo della squadra di Mourinho.