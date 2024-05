L’Atalanta vince l’Europa League. Bayer Leverkusen ko 3-0

Storico risultato per l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini batte nella finale di Dublino il Bayer Leverkusen per 3-0 e vince l’Europa League. Straordinaria tripletta di Lookman, incontenibile. Partita perfetta della Dea che conquista il primo trofeo internazionale della sua storia alla prima finale giocata. Serata storica anche per il calcio italiano, che vince l’Europa League dopo le finali perse da Inter e Roma e torna a conquistare una coppa europea a distanza di 14 anni dopo la Champions dell’Inter.