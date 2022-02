L'Entella vince all'ultimo respiro, ok anche Siena e Teramo

Il “Nespoli” di Olbia si conferma campo ostico per chiunque, anche per una delle squadre più in forma del campionato come la Virtus Entella. I liguri vanno in vantaggio per due volte – la prima con la gran botta da fuori di Schenetti – ma vengono sempre ripresi dai padroni di casa. Olbia che pareggia con Udoh, bravo ad approfittare del rimpallo in area per trovare il suo settimo centro nel Girone B. Nella ripresa l'Entella torna avanti con l'autorete di Travaglini ma i sardi non mollano e tornano in quota grazie alla magia di Ragatzu: la “trivela” dell'ex Cagliari prende un giro strano e beffa Borra. Sembra ormai un pareggio scritto ma – al 91' – gli ospiti hanno la forza di prendersi 3 punti fondamentali per la classifica con il tocco sottoporta di Merkaj: 3-2 e la Virtus mette pressione al Cesena.

Rientra in zona play-off anche il Siena, al secondo successo consecutivo. Contro l'Aquila Montevarchi ci pensa Alberto Paloschi a sbloccare il match del “Franchi” mentre – ad inizio ripresa – Cardoselli chiude una bella azione corale e regala il definitivo 2-0 ai bianconeri di Padalino, quarto allenatore stagionale. Un successo importante per allontanarsi dai play-out lo trova, invece, il Teramo in casa contro la Lucchese. Nanni parte titolare ma non incide, gli abruzzesi segnano all'alba del match con Codromaz e il risultato non cambierà più. L'unico 0-0 di giornata è quello tra Grosseto e Fermana con i marchigiani che si fermano al palo colpito in girata da Pannitteri.