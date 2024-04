L'Inter sempre più vicina allo Scudetto; 2-0 contro l'Empoli

Un gol per tempo e l'Inter fa ripartire il countdown Scudetto. Non basta un Empoli coraggioso per fermare la corsa della capolista, che trova i tre punti grazie alle reti di Dimarco e Sanchez, tornando così a +14 sul Milan: il traguardo tricolore è ora a 11 punti di distanza per la matematica, quando mancano otto giornate al termine del campionato.

Davanti agli oltre 71mila di San Siro, l'Inter parte subito in avanti alla ricerca del vantaggio. Che arriva al 5° minuto con Dimarco che sfrutta al meglio un cross dalla trequarti di Bastoni. L'Empoli prova a impensierire Audero, senza successo. All'81° i subentrati Dumfries e Sanchez costruiscono l'azione del raddoppio, l'olandese serve il cileno che da due passi tocca male ma fa 2-0, scacciando anche qualche preoccupazione di San Siro e rilanciando la corsa al Tricolore dell'Inter.