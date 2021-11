L'Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali

Questa sera a Belfast l'Italia si gioca la qualificazione diretta ai mondiali. Contro l'Irlanda del Nord sarà fondamentale la vittoria per gli Azzurri che in caso di arrivo alla pari con la Svizzera impegnata in casa contro la Bulgaria partono da una differenza reti di +2. Dunque sarà importante vincere seguendo anche quello che accade nella sfida di Lucerna. In caso di pari differenza reti, conteranno i gol segnati, l'Italia è in vantaggio, poi il criterio successivo è quelle delle reti in trasferta negli scontro diretti e la Svizzera sarebbe premiata per il gol all'Olimpico. Rispetto all'ultima partita Azzurri con Tonali titolare e probabile Domenico Berardi dal primo minuto. Con il giocatore del Sassuolo in attacco Insigne e Chiesa.