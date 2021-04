La 36^ giornata cruciale per l'alta e la bassa classifica

Tre giornate al termine, sono davvero pochi i calcoli da fare per raggiungere i rispettivi obiettivi. Sabato alle 17.30 al Benelli di Ravenna un match che non ammette passi falsi da parte delle due squadre opposte. Il Ravenna se vuole salvarsi e raggiungere i play out deve dare seguito alla vittoria di Imola contro una pretendente alla serie B come il Perugia. I grifoni hanno 3 punti di ritardo sul Padova e almeno per una notte, vincendo a Ravenna, raggiungerebbero la squadra di Mandorlini in testa alla classifica. Domenica alle 15 Gubbio – Mantova, Legnago – Arezzo, il derby marchigiano Matelica – Fano e Virtus Vecomp Verona – Sambenedettese. Sempre domenica ma alle 17.30 FeralpiSalò – Carpi, e Modena – Padova. Partita molto complicato per i biancoscudati, chiamati ad evitare passi falsi se non vogliono rischiare di perdere il vantaggio acquisito. Il Modena è già qualificato matematicamente ai play off, ma questo non inciderà sulla partita dei canarini che vogliono dimostrare di essere in grado di giocarsela con tutti, capolista compresa.









Alle 20.30 il derby romagnolo Cesena – Imolese. Curiosità, la società rossoblu, ultimamente incontra sempre i bianconeri nel giorno del debutto dei nuovi tecnici: era successo ad Atzori, Catalano ed ora tocca a Mezzetti. Il Cesena è vicinissimo alla qualificazione play off ma servono ancora punti per la matematica, l'Imolese dopo la sconfitta con il Ravenna viene indicata come la squadra più vicina alla Serie D diretta. Per evitare questo, anche con l'aiuto del Presidente Lorenzo Spagnoli che si siederà in panchina al Manuzzi, l'Imolese deve fare punti a tutti i costi. Altro derby marchigiano sempre alle 20.30 quello tra Vis Pesaro e Fermano. La 36° si chiuderà lunedì con un altro big match per l'alta classifica quello tra Triestina e Sud Tirol in programma alle 21.

Sempre lunedì alle 21 Cpiace si occuperà della 36^ di serie C con ospiti l'attaccante del Modena Stefano Scappini e il tecnico dell'Arezzo Roberto Stellone.