La Feralpisalò travolge la Triestina

Feralpisalò-Triestina

La cura Sottili funziona e la Feralpisalò prosegue la risalita in classifica. Padroni di casa in campo con Scarsella e Maiorino a ridosso di Caracciolo, la Triestina risponde con Gomez e Granoche a formare il tandem offensivo. L'avvio è tutto della Feralpì, sponda di Maiorino per Caracciolo che ruba il tempo ma non trova il bersaglio La risposta alabardata con il suggerimento di Granoche per l'incursione di Gatto che solo davanti a De Lucia, mette incredibilmente a lato. Fioccano le occasioni. Diagonale di Scarsella che Formiconi devia sul palo poi e Maiorino a divorarsi il pallone del vantaggio. La supremazia della Feralpi viene premiata al minuto 37. Splendida coordinazione di Caracciolo che infila la porta di Offredi. Un gol fantastico dell'Airone che torna a volare. Secondo tempo, ci prova ancora Caracciolo che arriva con un attimo di ritardo. Protestano gli uomini di Gautieri per un contatto in area con Granoche ma il direttore di gara, ben appostato, fa proseguire. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva il raddoppio dei leoni del garda. Sponda di Rinaldi per Scarsella che tutto indisturbato deposita in rete il pallone del 2 a 0. Dentro Mordini che dopo 5 minuti si presenta cosi. Sinistro vincente sull'uscita di Offredi, per il 3 a 0 della Feralpisalò. Tredici punti nelle ultime cinque giornate per la squadra di Stefano Sottili mentre per la Triestina arriva il primo KO della gestione Gautieri.