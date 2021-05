La Roma batte il Manchester United 3-2 nella semifinale di ritorno dell'Europa League, ma in finale volano gli inglesi che all'andata si erano imposti 6-2. Il Villarreal è l'altra finalista: gli spagnoli sfruttano la vittoria conquistata all'andata sull'Arsenal e, sul terreno dell'Emirates Stadium, un pareggio senza gol è sufficiente per passare.