La Juve NG sbanca 3-1 Pescara e va ai playoff nazionali

Nella serata di quasi solo pareggi quel quasi è il colpaccio della Juventus NG, costretta al bottino pieno e tornata dall'Adriatico con un 3-1 che vale la fase nazionale. Si chiude qui la tribolata e deludente stagione di un Pescara che doveva solo evitare di perdere, per non andare in vacanza. E invece esulta la Juve jr che ora se la vedrà con la Casertana in un incrocio stavolta doppio, ma sempre con l'obbligo di fare un gol in più dell'avversario.

Già al 6° Sekulov la sblocca con controllo mancino e destro al volo, con Mesik che prima gli consegna il cross di Savona e poi gli devia imparabilmente la conclusione. Per il resto delle reti si dovrà attendere l'eterno recupero, col primo tempo che porta solo mezze occasioni del Pescara. Muharemovic e Savona rimpallano i tiri di Cuppone e Aloi; Muharemovic replica poco dopo su Merola, dopo che la leggerezza di Damiani aveva portato al recupero di Cangiano, e devia la conclusione da fuori proprio di Cangiano,

Daffara per non sbagliare respinge. Nella ripresa nulla salvo la punizione di Hasa sibilata appena fuori dal sette e la provvidenziale chiusura di Pedro Felipe su Cuppone, dopodiché, nei 12' di recupero, la gara esplode. 7” e il tiro di Damiani rimpalla su Brosco e arriva a Guerra, destro al volo e raddoppio Juve. Gara chiusa in teoria, eppure il Pescara prima non capitalizza una bella azione, poi bordata di Milani sulla quale Daffara s'incarta e al 97°si riapre tutto. Ma solo per 2': errore di Accornero e Salifou imbecca in prateria Mbangula, che si fa mezzo campo in libertà e mette la sicura. Esultanza con polemica, rissa e un rosso a testa per Sasanelli e Pedro Felipe, cui seguono triplice fischio e sipario.