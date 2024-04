La Juve NG si assesta nei playoff: 2-0 all'Entella

Juve NG - Entella

La Juventus NG si assesta sempre più in zona playoff grazie al 2-0 sull'Entella. I bianconeri – al secondo successo in fila – agganciano il Pescara al 6° posto, mentre i liguri restano nel limbo: gli spareggi per salire sono a +2, quelli per non scendere distano un rassicurante -7.

Juve subito formato spumante con la combinazione di prima Sekulov-Guerra-Comenencia a mandare in porta Savona, la cui incrociata è centrale e permette a De Lucia di salvare di piede. Asse di qualità anche per l'Entella col servizio di Petermann per Di Mario, il volante ravvicinato esce alto ma comunque c'era fuorigioco. Per il vantaggio però ci vuole un'azione fortunosa: Guerra ricicla un pallone per Damiani che si libera per il destro dal limite, sul quale la deviazione di Portanova spiazza fatalmente De Lucia.

Ripresa e di nuovo Juve in spinta, col meglio che arriva dalle fasce: dalla destra col traversone di Comenencia per Savona, che da due passi non riesce a spingere in rete; a sinistra invece Sekulov si fa mezzo campo e arriva fino in area, dove la chiusura di Portanova, stavolta, è provvidenziale per rimpallarne il tiro. Nel mezzo c'è anche l'Entella che però si limita a qualche velleitario colpo di testa e a Giovannini che sfonda su Savona e mette a rimorchio per Petermann, libero per quella che è una trasformazione rugbystica.

Finché, all'80°, la Juve mette il girochiave: Hasa sale indisturbato per via centrale e innesca in area Guerra, letale nel tocco sotto del raddoppio. L'attaccante parte sul filo del fuorigioco e i liguri protestano vivacemente per chiedere l'annullamento, però è tutto vano e di fatto si chiude qui.