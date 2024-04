La Juve NG vince a Pineto e conquista matematicamente i play-off

La Juventus Next Gen riparte dopo la sconfitta interna con il Cesena, vince sul campo del Pineto e conquista i play-off con due giornate d'anticipo. Si comincia con il destro dalla distanza di Damiani, alto sulla traversa della porta difesa da Tonti. Dalla parte opposta, Sannipoli non inquadra la porta avversaria. Al secondo tentativo, il Pineto fa centro. Villa ruba palla e scarica un diagonale imprendibile per il portiere Daffara. I giovani bianconeri però, impiegano meno di un minuto per trovare il pareggio. Progressione e assist di Nonge per la battuta vincente, firmata Sekulov. La partita è bella e combattuta e ci vuole un super Daffara per opporsi alla deviazione ravvicinata di Gambale. Un occasione di qua e un occasione di la, Nonge in diagonale sull'esterno della rete. Il Pineto ci riprova con il sinistro di Manu, in due tempi si salva Daffara Secondo tempo, traversone di Njambe per la spaccata di Manu che sfiora il vantaggio. Minuto 70, gran giocata di Volpicelli e gran risposta di Daffara. Nel miglior momento del Pineto, la Juve firma il sorpasso. Suggerimento per Anghelè che davanti a Tonti non sbaglia. Nel finale, l'estremo difensore bianconero salva cosi sul solito Volpicelli mentre Tonti nega a Guerra la gioia del terzo gol. La Juventus Next Gen vince 2 a 1 e sono tre punti che valgono un posto nei play-off