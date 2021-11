La Juve punta il primato, l'Atalanta per continuare il sogno Champions

La Juve per il primo posto, l'Atalanta per la qualificazione. In estrema sintesi il riassunto delle sfide di questa sera di Champions League rispettivamente contro Chelsea e Young Boys. Ha un valore in più chiudere davanti a tutti il girone. Rispetto al passato, infatti, saranno i primi ottavi di finale di Champions senza la regola del gol in trasferta quelli che si giocheranno tra febbraio e marzo. Diventa ancora più importante poter giocare la gara di ritorno degli ottavi in casa per assicurarsi almeno il vantaggio del fattore campo nella partita che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Questa sera la squadra di Allegri è di scena a Stamford Bridge contro i campioni d'Europa del Chelsea. Juventus con diverse assenze, in attacco la coppia offensiva sarà formata da Chiesa e Morata, con Dybala che partirà dalla panchina. Fuori Danilo per due mesi, il settore di destra sarà occupato da Cuadrado e McKennie. Chelsea con la coppia Mount-Pulisic a sostegno di Werner, Lukaku inizia dalla panchina. Allegri guarda già avanti nel percorso di rilancio bianconero, fondamentale fare sempre risultato. Gara fondamentale a Berna per l'Atalanta, la squadra di Gasperini deve vince sul campo sintetico dello Young Boys per continuare a credere nella qualificazione visto lo scontro diretto tra Manchester United e Villarreal in testa con due punti di vantaggio sui neroazzurri. In attacco i dubbi per Gasperini sono tra Ilicic e Malinovskyi con il primo favorito per una maglia da titolare. Nella gara di andata l'Atalanta si era imposta 1-0.