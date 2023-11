La Pistoiese vince il derby di recupero con il Prato e guadagna posizioni in classifica

Nel recupero dell'11° giornata di Serie D Girone D la Pistoiese vince il derby con il Prato. Vantaggio degli arancioni con Trotta su calcio di rigore. Raddoppio della Pistoiese con il greco Marios Chrysovergis . Il Prato accorcia le distanza con Mibilio sul filo del fuorigioco. Dell'argentino Damien Andrea Santo su palla inattiva il gol che chiude i giochi. Allo Stadio Lungobisenzio di Prato, Pistoiese batte Prato 3-1. Con questi tre punti gli arancioni raggiungono quota 18 in classifica, agganciano quattro squadre e si portano a 6 punti dalla capolista Ravenna. In Serie C questa sera due recuperi: Virtus Entella – Cesena alle 20.45 e Sestri Levante – Rimini alle 18.