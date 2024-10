La prima di Tisci sulla panchina del Pineto porta un punto

Vis Pesaro - Pineto

Esordio per Tisci sulla panchina del Pineto, in quella della Vis c'è Andrea Gennari in sostituzione dello squalificato Roberto Stellone E per il nuovo tecnico del Pineto non potrebbe cominciare meglio quando Bruzzaniti fa fare una pessima figura a al croato Ante Vukovic classe 2004 che prende gol sul suo palo di competenza. Stenta a riprendersi la Vis e allora ripartenza Pineto, con Bruzzaniti bene per Germinario, intelligente tocco per l'accorrente Hadziosmanovic, in questo caso Vukovic respinge poi in qualche modo pulisce la retroguardia biancorossa. Tisci, come prima cosa dovrà rivedere i meccanismi difensivi della sua squadra. Sul lancio in verticale, non sale la difesa, il cileno Marcelo Orellana in corsa stoppa e incrocia, tutto con il sinistro, grandissimo gol. E potrebbe essere il sorpasso sempre nello stesso modo. Sul lancio dalla retrovie crash tra due difensori del Pineto, sfera al difensore Zoia che a tu per tu con Tonti, non riesce a superarlo. Nel finale di tempo straordinario il riflesso del portiere del Pineto Tonti sulla stoccata ravvicinata di Nicastro . Nella ripresa la gara resta equilibrata e il risultato non cambierà più. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro- Pineto 1-1.