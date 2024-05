La Recanatese inguaia la Vis Pesaro (1-0)

La premiata ditta Melchiorri-Sbaffo avvicina Recanati alla salvezza. Alla Vis Pesaro invece corre l'obbligo di vincere in qualunque modo il ritorno. Melchiorri di testa apre le danze e chiama Neri al primo intervento di giornata. Recanatese che parte forte per indirizzarla, ancora decisivo il riflesso di Neri sulla girata di Lipari. Si vede la Vis con Pucciarelli che comunque non crea problemi a Meli e poi con Di Paola che sceglie la via morbida sulla punzione e fa solo esterno rete. Ma prima dell'intervallo passa la Recanatese che accende i suoi addetti alla qualità. Sbaffo alza lo sguardo e mette la palla sull'anticipo di Melchiorri. Colpo di testa e 1-0. Ripresa con Pesaro alla ricerca della partità perduta e Meli a salvarsi d'istinto su Molina. Ma se da una parte c'è la voglia di riprenderla, dall'altra c'è quella di chiuderla. Melchiorri stavolta si impenna. Il portiere della Recanatese alla grande quando intercetta il colpo di testa di Karlsson. E alla grandissima il collega Neri sul colpo di testa del solito infuocatissimo Melchiorri. Sempre Neri in due tempi su una cosa meno pericolosa di Longobardi, e quando Karlsson prova a raddrizzarla è tutto ferma per un fallo in attacco. Se ne riparla domenica prossima.