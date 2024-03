La Recanatese vince il derby contro l'Ancona

Al Tubaldi si sfidano Recanatese ed Ancona. Il derby marchigiano rigenera la Recanatese che dopo due sconfitte torna a vincere. La prima vera occasione della partita è per la squadra di Giacomo Filippi. Dopo 10 minuti ci prova Sbaffo da fuori, la palla è di poco larga. Replica Ancona sul cambio di fronte. Spagnoli calcia in porta in acrobazia, trovando la deviazione di Meli in corner. Alla mezzora ci provano ancora gli ospiti senza riuscire a sbloccare la partita. Il gol del vantaggio lo trova però la Recanatese con Pelamatti. Sul cross dalla destra di Raimo, la sfera arriva al numero 7 che di prima intenzione calcia in porta e sblocca la partita. Davvero un gran gol. Altro episodio chiave nell'economia della partita il secondo giallo a Clemente. Ancona in dieci dal 44' del primo tempo. Sugli sviluppi del calcio di punizione, la Recanatese sfiora il raddoppio con la conclusione di Carpani, la palla deviata dal portiere finisce poi sul palo. All'intervallo giallorossi avanti 1-0. Nella ripresa si riparte con la Recanatese in avanti. Al decimo del secondo tempo il direttore di gara estrae il rosso diretto per Cioffi, che colpisce Raimo a palla lontana. Al 70' la Recanatese va vicinissima al raddoppio, con il colpo di testa di Melchiorri da distanza ravvicinata. Sopra di due uomini, i padroni di casa chiudono la sfida al 73' con Carpani, che entra in area palla al piede, Perucchini si oppone, ma il rimpallo favorisce il giallorosso che deve solo depositare a porta vuota. La Recanatese legittima il doppio vantaggio e va vicino al tris . La squadra di Filippi è in controllo della partita. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio di chiusura e la festa della Recanatese.