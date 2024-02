La Recanatese vince il derby marchigiano con la Vis Pesaro grazie ad un autogol

Recanatese - Vis Pesaro

Succede tutto al minuto 24 quando Zagnoni ha una palla comoda comoda da appoggiare al portiere Neri, il quale perde il tempo e la sfera termina in porta. Autogol di altri tempi, grossa ingenuità pagata cara dalla Vis Pesaro che non riuscirà a rimediare. Nei primi 45 minuti attacchi sterili della Vis con il portiere della Recanatese Meli impegnato relativamente ma grandi occasioni la squadra di Banchieri non ne crea. Nella ripresa Di Paola su punizione per Zagnoni che di testa ha avuto la grande chance di rimediare all'errore, blocca Meli. Nel finale la Recanatese in contropiede con Melchiorri ma il pallonetto non inquadra lo specchio della porta. Allo Stadio Tubaldi di Recanati, Recanatese batte Vis Pesaro 1-0.