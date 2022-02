La Reggiana sogna la vetta solitaria

Il duello tutto emiliano per la serie B vivrà una puntata differita. La Reggiana infatti, impegnata domani a Carrara, ha la possibilità di passare la notte solitaria al comando della classifica. Questo perché il Modena giocherà contro il Cesena il posticipo di lunedì e dunque tocca ai granata la prima mossa. Modena che invece contro la terza forza del campionato dovrebbe avere qualche teorico problema in più, anche se i bianconeri di Viali (pure rafforzati da un mercato importante) hanno di colpo smarrito la gamba e le vecchie certezze. E così il trio che spinge dietro i bianconeri ha l'occasione per accorciare ancora sul podio: soprattutto l'Ancona che riceve la disastrata Pistoiese, sepolta nell'infrasettimanale a Grosseto, ma anche Pescara ed Entella rispettivamente in casa contro il Gubbio e a Olbia. Tutta da seguire, per la parte bassa, la domenica dell'Imolese. La squadra di Fontana, che sembrava in netta ripresa, ha poi vissuto il tremendo mercoledì del Galli con la Viterbese a passeggio indisturbata. A Pontedera serve subito ritrovare la via smarrita anche e soprattutto perché servono subito punti. E mentre il Siena si chiede ospitando il Montevarchi se finalmente dopo 3 allenatori e l'ennesima rivoluzione i problemi siano finiti, la Lucchese di Nicola Nanni viaggia a Teramo tra la voglia di provare ad agganciare il treno play off e la necessità di tenere le pericolanti a debita distanza.