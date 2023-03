La Reggiana tiene a distanza l'Entella, l'Imolese rimescola la corsa salvezza

Kabashi scaccia fantasmi per una Reggiana che, senza i tre punti con la Torres, avrebbe davvero riaperto un campionato apparentemente sigillato al Manuzzi. Poi le reti bianche con Carrarese e Pontedera e il ko nello scontro diretto con l'Entella – negli ultimi due casi in superiorità numerica – avevano cancellato ogni certezza: perdere altri punti coi sardi rischiava davvero di innescare un tracollo psicologico. Così invece resta intatto un +4 confortante – per quanto ancora non decisivo – sull'Entella, unica vera rivale nella corsa alla B diretta.

L'aritmetica, in caso di successo nel posticipo con l'Ancona, terrebbe vivo pure il Cesena, per quanto con -6, a 5 turni dal termine e con due squadre da superare, servirebbe un miracolo. Per i bianconeri, vincere sarebbe comunque importante anche in ottica piazzamento playoff: di fatto blindato il terzo posto, che permette di saltare la fase interna al girone, agguantare il secondo vorrebbe dire entrare diretti al secondo turno nazionale, quello appena prima la Final Four.

Chi deve preoccuparsi di conservare i playoff è invece il Rimini, ultima in griglia e capace, da Natale a qui, di appena due successi. Nessuno dei quali colto al Neri, dove il tabù dura dal 10 dicembre e difficilmente sarà infranto sabato, contro la capolista Reggiana. Va detto che le uniche in grado di togliere la post season ai biancorossi sono Fermana e Recanatese, a -4 ma in teoria più preoccupate di tenere lontana la zona rossa, dove c'è chi corre.

Su tutte l'Imolese, tre successi in fila e reduce da un colpo cruciale in casa di un Montevarchi che era in striscia utile ma che, ora, è la principale indiziata alla D diretta. I toscani sono ultimi a -4 dalla stessa Imolese, da un San Donato in crisi – tris di ko consecutivi – e dall'Alessandria, trio che, con la Vis che sta a +2, compe i playout. In altri 5 punti, le altre pericolanti, ossia un'Olbia in salute – una sconfitta e 4 vittorie in 8 turni – e due formazioni in caduta libera: la Torres – una X in 5 gare – e il Fiorenzuola, 6 punti in tutto il girone di ritorno.