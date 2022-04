La Reggiana vince 2-0 a Teramo ma non basta: granata ai play-off

Per una curva del genere, per un gruppo del genere probabilmente l'epilogo migliore sarebbe stata una promozione a 2. Le regole, però, dicono altro e allora alla Reggiana non basta il successo a Teramo per salire in Serie B. I rivali del Modena festeggiano al “Braglia”, i tifosi granata ringraziano una squadra che ha lottato fino all'ultimo: capace di totalizzare 86 punti con solo 2 sconfitte in regular season e con il miglior attacco del Girone B. Tutto questo non basta: la “Regia” si giocherà il tutto per tutto nei play-off nazionali. In Abruzzo gli uomini di Aimo Diana gestiscono e provano subito a sbloccarla: triangolazione sulla sinistra, Zamparo si gira e spacca l'incrocio dei pali con Perucchini immobile. Legno clamoroso colpito dal 30 granata dopo 7 minuti di gioco. In chiusura di frazione, però, la Reggiana passa: Libutti in sovrapposizione, inserimento di Cigarini che sotto porta – di testa – non può sbagliare.

Il settore ospiti esplode di gioia e gli emiliani non si fermano: incornata di Zamparo da calcio di punizione, Perucchini alza in corner. Unico brivido quando Cauz sbaglia il disimpegno, D'Andrea apre il piattone e colpisce il palo con Venturi che se la ritrova lì. Pericolo scampato e sul ribaltamento di fronte la “Regia” la chiude: Rosafio scatta in posizione regolare sul lancio dalle retrovie, aggancio sopraffino e pallonetto a scavalcare Perucchini. 2-0 e match che non ha più nulla da dire: smaltita la delusione, la Reggiana ripartirà dal secondo turno della fase nazionale. Andata 17 maggio in trasferta, ritorno 4 giorni dopo al “Città del Tricolore”.