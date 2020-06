La serie C litiga, le donne dell'Academy sognano la serie A

Tutto il calcio italiano attende le 12 di domani quando tornerà a riunirsi il Consiglio federale della Figc decisivo per stabilire modalità di ripresa, deliberare sul richiesto blocco delle retrocessioni dalla serie A e per dare le linee al finale di stagione di una Lega Pro sempre più spaccata. Proprio quello di serie C è il campionato che arriva al Consiglio di domani con meno certezze e ben 3 ipotesi. La disputa di soli play off e play out con retrocessione dell'ultima, la disputa di play off e play out ammettendo anche l'ultima, oppure ricominciare con la stagione regolare. Attesa anche per il settore femminile nel quale potrebbe arrivare la storica promozione in serie A della San Marino Academy.