La Serie D al rush finale: c'è la 29^ nell'uovo di Pasqua

C'è chi si attacca ai numeri, chi guarda i precedenti, chi spera nei miracoli. Questo rush finale di Serie D Girone D resta bellissimo perchè non è stato ancora deciso nulla e ogni turno può essere quello decisivo. Naturalmente siamo entrati nella fase del “vietato sbagliare” da adesso in poi, frase fatta, ma realistica, sono tutte finali.

Cominciamo dalla testa della classifica. Il Carpi scende in toscana con l'Aglianese. La squadra di Ciccio Baiano davanti ai propri tifosi è chiamata ad un sussulto d'orgoglio dopo tre sconfitte consecutive, e quella con la capolista Carpi è la partita giusta per dimostrare che la classifica dei nero/verdi è bugiarda. Spera in questo il Ravenna che a Mezzolara ha solo un risultato, la vittoria. Ma attenzione, i bolognesi sono ultimi, ma hanno mostrato di essere vivi. A prescindere i giallorossi non possono proprio sbagliare.

Forlì-Lentigione è il solo scontro diretto della parte alta, il pareggio è l'unico risultato che boccerebbe entrambe. Partita molto scorbutica per il Victor San Marino a San Mauro. La Sammaurese per non cominciare a far calcoli, non può regalare nulla, si trova in una posizione di classifica delicata. Un solo punto nelle ultime sei giornate, i Taccola boys devono mettere un punto all'emorragia di risultati. Dall'altra parte un Victor ferito dalla rocambolesca sconfitta subita in casa dal Progresso. Solo una vittoria potrebbe rigenerare i biancoazzurri e i tre punti al Macrelli riaprirebbero scenari insperati.

Le altre della 29^: Certaldo – Sant'Angelo; Imolese – Fanfulla; Prato – San Giuliano City; Borgo San Donnino – Pistoiese e derby emiliano- romagnolo Progresso – Corticella.