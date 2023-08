La Spagna è campione del mondo: battuta 1-0 l'Inghilterra

La Spagna femminile è campione del mondo. Con un'impresa che pochi avrebbero pronosticato prima del torneo, le iberiche sono arrivate fino in fondo, battendo l'Inghilterra 1-0 grazie a un goal del capitano Olga Carmona Garcia, già decisiva in semifinale contro la Svezia. Vano ogni tentativo di rientro per le campionesse d'Europa, mai pericolose nel finale, che mancano così l'occasione di aggiungere il titolo mondiale a quello continentale. Con questo successo, la Spagna diventa la seconda Nazione a vincere la Coppa del mondo sia al maschile, sia al femminile, dopo la Germania, che aveva completato l'impresa nel 2011.