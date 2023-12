La Spal brinda al successo, battuto l'Olbia per 2 a 0

Spal - Olbia

Sfida di bassa classifica allo stadio Paolo Mazza di Ferrara dove si affrontano Spal ed Oblia, due squadre alla disperata ricerca di punti per uscire dalla zona play-out. Colucci si affida a Rabbi e Rao come tandem offensivo, Greco risponde con Ragatzu e il sammarinese Nicola Nanni. Comincia meglio la Spal, pericolosa con la punizione di Bertini che mette i brividi al portiere Rinaldi. Sempre su palla inattiva arriva il vantaggio degli estensi. Bassoli anticipa tutti sul primo palo e infila nell'angolo lontano. Spal avanti con la deviazione vincente del difensore biancoazzurro.

Secondo tempo, si vede anche l'Olbia con il destro di Ragatzu, nessun problema per Alfonso. Il capitano dei sardi ci riprova poco dopo ma da ottima posizione si divora il gol del pareggio. Scampato il pericolo la Spal prova a chiuderla con il destro a giro di Rabbi che non trova il bersaglio. Spingono i padroni di casa e allora ci vuole un super intervento di Rinaldi per dire di no alla fucilata di Fiordaliso.

Ad una manciata di minuti dal termine, il gol che chiude la partita.Sulla punizione di Maistro, la difesa ospite si dimentica Valentini che firma il definitivo 2 a 0. In pieno recupero il diagonale di Contini da solo l'illusione del gol. Dopo due mesi la Spal torna alla vittoria mentre l'Olbia scivola al penultimo posto della classifica.