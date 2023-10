La Spal non vince più: solo 0-0 con la Fermana

La Spal ci prova di più, ma non sfonda e così Colucci rimanda ancora il primo successo da tecnico biancazzuro. La Fermana gioca un tempo spavaldo e poi si ritrae e torna a casa col punto che voleva. Spedalieri vicinissimo al vantaggio, ferraresi in verticale col macchinoso Contiano, Borghetto è perfetto in uscita.

Un colpo e un colpo, Eleuteri col contagiri, Curatolo incrocia fuori di niente. E' il momento migliore dei marchigiani, Alfonso si arrangia su Giandonato poi la difesa sbuffa e in qualche modo pulisce. Prima dell'intervallo bel movimento di Antenucci vanificato però dal sinistro masticato. Ripresa sempre il capitano Antenucci, ma la vince ancora il portiere Borghetto. Poi è chiaro come non giri quando Valentini anticipa tutti e spacca la traversa.

A un quarto d'ora dalla fine il fino a lì ottimo Borghetto rischia e si consegna, Rao eroe del recupero si mangia la dote aprendo un piattonaccio inqualificabile. Resta tempo solo per reciproci nervosismi e allora nel giro di un minuto Bruscagin e Montini prendono il rosso. Uno di qua e uno di là, per il resto è 0-0.