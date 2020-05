La Stella Rossa di Stankovic vince lo scudetto in Serbia

La Stella Rossa di Belgrado ha conquistato oggi il 31/mo titolo di campione di Serbia, il terzo consecutivo, dopo la vittoria per 5-0 sul Rad, altra squadra della capitale. Per l'allenatore Dejan Stankovic si tratta del primo titolo vinto da allenatore. E si tratta anche del primo titolo assegnato in Europa ai tempi del Coronavirus. La conquista del campionato per la Stella Rossa è avvenuta nel giorno in cui è ripreso il campionato di prima divisione (Superliga) dopo una interruzione di due mesi e mezzo per la pandemia di coronavirus. In classifica la squadra di Stankovic è a quota 72 punti, non più raggiungibile dal Partizan di Belgrado, secondo, nelle tre giornate che restano da giocare.