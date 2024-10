La Virtus Entella completa il blitz a Perugia e sale in vetta

Questo è un grande segnale inviato al Pescara che dovrà recuperare una partita, ma per il momento viene agganciato dalla Virtus Entella in testa alla classifica. Grifoni sciolti nelle prime battute: Seghetti, lavora bene per Montevago, conclusione violenta, Siaulys efficace nella respinta.

I biancoazzurri di Gallo hanno uomini capaci di fare male sfruttando la velocità di manovra. Castelli allarga bene per Di Mario, il quale arresta, e senza pressione da parte di Mezzoni che temporeggia. ma non stringe, carica il destro, Gemello in ritardo non ci arriva, liguri in vantaggio. Subito il gol, il Perugia si spegne e nella ripresa l'Entella va vicina al raddoppio con Castelli, uomo assist, che tocca per Di Noia, stoccata fuori di un soffio.

Palleggia e fa scorrere il tempo la squadra di Gallo, Lipani dalla distanza Gemello alza in corner. Si complica la vita da sola la Virtus Entella, Siaulys prima perde palla poi se la va a riprendere. Grifone pericoloso su palla inattiva: colpo di testa di Amoron, sfera non lontana dal palo. Mezzoni prova a farsi perdonare l'errore sul gol, scaricando un diagonale sul quando Siaulys si supera.

Nel finale il portiere ligure concede il brivido finale, scivolando sul rinvio dalla lunga, ma poi recupera la posizione. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, Virtus Entella batte Perugia 1-0.