La Vis Pesaro 1-0 al Fano, il derby è biancorosso dopo 20 anni

La Vis Pesaro vince il derby marchigiano contro il Fano e conquista la prima vittoria casalinga del 2019. I biancorossi non centravano i tre punti al Benelli dal 9 dicembre: 1-0 alla Feralpi Salò. Per la Vis è il secondo successo nel girone di ritorno contando il 2-0 sul campo della Ternana. Ospiti che provano a sfondare sulla destra, sul cross sul primo palo Scardina tenta la deviazione che si spegne sul fondo. Dall'altra parte ci prova Olcese con una conclusione da fuori che Sarr riesce a deviare. Il primo tempo del derby è tutto qui, perché per il resto non succede praticamente nulla, fatta eccezione per una protesta dei biancorossi per una spinta in area. Nella ripresa ci prova per primo il Fano. Conclusione di Ferrante. C'è la forza ma non la precisione, la palla è larga. Risponde la Vis con un calcio d’angolo che produce una girata di testa di Gennari deviata da Konate e parata d'istinto da Sarr. E' il momento decisivo della partita perché al 63' la Vis Pesaro trova la rete del vantaggio e della partita. Sulla punizione da metà campo di Lazzari, sbuca Gennari che gira di testa in fondo alla rete. Bel gol del difensore umbro con corsa sotto i tifosi a festeggiare. A cinque dalla fine nuova protesta dei biancorossi, Guidone è chiuso da Konate e Liviero e finisce a terra. L'arbitro lascia proseguire. Da una protesta all'altra, perché sul cambio fronte è il Fano a lamentarsi su un calcio d'angolo con Acquadro che finisce a terra, si prosegue anche in questo caso. Al 94' altro episodio da moviola con i giocatori del Fano a chiedere un tocco di mano in area della Vis. I giocatori ospiti accerchiano il direttore di gara che è costretto a utilizzare i cartellini. Due minuti più tardi saltano i nervi a Lulli che scalcia Olcese a terra. Rosso diretto per il giocatore del Fano. La Vis vince 1-0 e torna a fare suo il derby a distanza di 20 anni.