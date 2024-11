La Vis Pesaro sbanca il “Neri” dopo 32 anni

Rimini - Vis Pesaro

Solita storia che ormai si ripete da settimane: quando il Rimini sembra sul punto di decollare, c'è sempre qualcosa che lo riporta a terra. In questo caso una squadra come la Vis Pesaro, che non portava via punti dal Romeo Neri da 32 anni.

Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio; tant’è, per il tecnico Buscè, i lavori non finiscono mai e il cantiere è sempre aperto. Piccoli, dalla distanza, non abbassa abbastanza la sfera per creare patemi a Vukovic. Il ventenne croato, poco dopo, è chiamato in causa da Langella, risposta con i pugni. Missile da distanza siderale e di rara potenza di Di Paola, Colombi tocca e si salva con l'aiuto della traversa. Dall'angolo che ne deriva, altra conclusione di Pucciarelli, con la difesa del Rimini che si salva.

Occasioni a grappoli: Vukovic è chiamato a fare gli straordinari su una doppia conclusione. Sulla terza viene sostituito da un compagno che salva la Vis, ribattendo sulla linea di porta un gol che sembrava già fatto. Di là, l'azione si conclude con la conclusione goffa di Nicastro, il centroavanti della Vis che doveva e poteva fare meglio. Poco male perché, prima del tè caldo, c'è l'angolo di Di Paola, non pulito dalla difesa romagnola. Coppola gira in porta e sono quei gol che fanno male a ridosso dell'intervallo. Sempre Di Paola a creare scompigli: sulla sua conclusione c'è una respinta sospetta, poi Paganini sfiora il palo.

Langella ruba palla, sterza e va di potenza. La conclusione risulta centrale. Quanto è forte il portiere della Vis Pesaro, Vukovic, lo capisce Ubaldi quando non riesce a superarlo con un colpo di testa da zero metri. Anche Cioffi deve fare i conti con la serata di grazia del portiere croato. Altro straordinario intervento.Non è ancora finita perché, dopo lo slalom di Bellodi, ancora Ubaldi in girata: sempre posizionato Vukovic. Non si può certo dire che il Rimini non ci abbia provato in tutti i modi, ma la difesa della Vis non crolla.

Tutto sommato anche il pareggio sarebbe stato stretto ai rivieraschi, ma la realtà è diversa. Al Romeo Neri di Rimini, dopo ben 32 anni, Vis Pesaro batte Rimini 1-0.