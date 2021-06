Marignanese – Rimini 2-2. Biancorossi ai play off

Il Rimini non vince ma grazie al Forlì che non va oltre lo 0-0 con la Bagnolese resta in griglia play off in virtù dello scontro diretto. Una gran fatica quella dei biancorossi di Mastronicola, palesata in tutto l'arco della stagione. Un annata che in tanti non vedevano l'ora di archiviare e che invece si allunga ulteriormente con questi play off di serie d, dai più, definiti inutili, perchè non danno diritto ad alcuna promozione. C'è la traversa a dire di no a Signori, il primo squillo di spessore è di una Marignanese incapace di salvarsi in un girone, per questa squadra, nettamente alla portata. Tuttavia è proprio la Marignanese a fare la partita e il Rimini risulta meno svagato rispetto alla gara di mercoledi con il Ghivizzano, ma guardando la squadra di Mastronicola, nessuno si strappa i capelli.









Prima dell'intervallo con i biancorossi già orientati a giocare su più campi, ecco la doccia fredda, con Merlonghi che da posizione defilata sorprende Adorni. Chiaro che il Rimini non ci sta e rientra in campo con un altro spirito. Faccioli, stoppa il solito Vuthaj. Mastronicola infoltisce il reparto offensivo e i frutti arrivano quando Arlotti arma il giovane Battisti, ragazzo da tenere d'occhio, ed è il pareggio. Il Rimini non ha quella ferocia agonistica che appartiene alle squadre di personalità e continua a complicarsi la vita andando ancora sotto. Va riconosciuta, se non altro, la voglia dei biancorossi di raggiungere una meta che posticipa le vacanze di qualche giorno e a poco dalla fine Arlotti trova il gol che vale i play off perchè nel frattempo, la Bagnolese non fa passare il Forlì. Mercoledi 23 alle 16 la semifinale in gara secca sul campo dell'Aglianese. Allo Stadio Calbi di Cattolica, Marignanese – Rimini 2-2